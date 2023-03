Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : La capsula russa Soyuz MS-22 danneggiata si è sganciata dalla ISS, sta rientrando sulla Terra - infoitscienza : La capsula russa Soyuz MS-22 danneggiata è rientrata sulla Terra - infoitscienza : Atterrata la Soyuz MS-22, la capsula russa danneggiata è tornata sulla Terra senza equipaggio - infoitscienza : Spazio, la capsula Soyuz danneggiata rientra sulla Terra - askanews_ita : Le immagini della capsula russa senza pilota #Soyuz Ms-22 tornata sulla Terra dalla Stazione spaziale internaziona… -

Larussa senza pilotaMs - 22 è tornata sulla Terra dalla Stazione spaziale internazionale (Iss), atterrando in Kazakistan tre mesi dopo avere riportato una perdita di liquido refrigerante. ...E' atterrata in Kazakhstan alle 13:46 ora italiana ,nei pressi della città di Dzhezkazgan, laMS - 22. La navetta rientrata dalla Stazione Spaziale Internazionale senza equipaggio per motivi disicurezza, in seguito alla perdita del liquido di refrigerazione rilevata nel dicembre ......e Dmitrij Petelin si sono riuniti per esaminare l'equipaggiamento da imbarcare nellaSojuz ...della NASA Frank Rubio torneranno sulla Terra entro la fine dell'anno con la nuova navicella...

Spazio, capsula Soyuz atterra in Kazakistan La Nuova Sardegna

E' atterrata in Kazakhstan alle 13:46 ora italiana ,nei pressi della città di Dzhezkazgan, la capsula Soyuz MS-22. La navetta rientrata dalla Stazione Spaziale Internazionale senza equipaggio per ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...