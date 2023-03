In Francia magistrati più comunisti dei nostri. Dov’è l’Europa? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Se ammazzi in Italia, puoi farla franca in Francia e dire che la chiamano pure Unione Europea. La notizia è di ieri. La Corte di Cassazione francese, nonostante il parere favorevole del Presidente Macron e del Governo, ha confermato il rifiuto alla estradizione in Italia di dieci brigatisti russi, rifugiati oltralpe dopo gli anni di piombo. Erano stati arrestati a Parigi, dove stavano, e dove si dichiaravano, esuli politici, poco più di due anni fa. Si tratta di otto uomini, tra cui Giorgio Pietrosefani, condannato in via definitiva per l’omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi, e di due donne. Per i giudici francesi c’è la necessità di rispettare la vita privata e familiare degli imputati. Tanto, la vita privata e familiare dei parenti e delle loro vittime non conta, magari addirittura a qualcuno se l’è pure ricostruita, per cui che vuoi di ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Se ammazzi in Italia, puoi farla franca ine dire che la chiamano pure Unione Europea. La notizia è di ieri. La Corte di Cassazione francese, nonostante il parere favorevole del Presidente Macron e del Governo, ha confermato il rifiuto alla estradizione in Italia di dieci brigatisti russi, rifugiati oltralpe dopo gli anni di piombo. Erano stati arrestati a Parigi, dove stavano, e dove si dichiaravano, esuli politici, poco più di due anni fa. Si tratta di otto uomini, tra cui Giorgio Pietrosefani, condannato in via definitiva per l’omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi, e di due donne. Per i giudici francesi c’è la necessità di rispettare la vita privata e familiare degli imputati. Tanto, la vita privata e familiare dei parenti e delle loro vittime non conta, magari addirittura a qualcuno se l’è pure ricostruita, per cui che vuoi di ...

