Bosetti orgoglio di Novara | ' In Champions non ci vogliamo fermare'

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il meglio deve ancora venire, cantava Ligabue nel 2011. Vale anche per Caterinae la sua Igor Gorgonzola, giunta alla fase cruciale della stagione con la possibilità di raggiungere ...

Il meglio deve ancora venire, cantava Ligabue nel 2011. Vale anche per Caterinae la sua Igor Gorgonzola Novara, giunta alla fase cruciale della stagione con la possibilità di raggiungere grandi obiettivi. Quinto posto in classifica ('Ma i playoff fanno storia a sé') e ...... 25 - 19, 25 - 21) Igor Gorgonzola NOVARA : Battistoni,8, Chirichella 6, Danesi 8, ... eliminato dalla CEV Cup, ha voluto concludere la sfida con. Al termine della gara invece la ...La partita ha ormai ben poco da dire, le tedesche con l'provano ad allungare il più ... Il testa a testa prosegue sino alla fine, mae compagne non sbagliano e chiudono i conti 25 - 21.