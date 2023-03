Formula 1 - Formula Equal | equilibrio di genere e diversità al centro

(Di martedì 28 marzo 2023) Craig Pollock, fondatore e CEO di British American Racing (BAR) - ora di proprietà di Mercedes - sta lavorando segretamente da quattro anni a un progetto per un nuovo team diUno. Questa volta, ha in mente di creare una squadra unica nel suo, dove il 50% delle posizioni sarà occupato da uomini e il 50% da donne, equamente distribuiti in tutta l'organizzazione, dal pilota all'ingegnere fino al consiglio d'amministrazione. L'idea. Pollock vuole "offrire opportunità e percorsi per le donne per raggiungere i massimi livelli nel motorsport". La mancanza didinel motorsport è stata nel tempo evidenziata da più parti, incluso un sondaggio del 2016 condotto dalla FIA che ha rilevato che nel motorsport europeo le donne rappresentavano solo il 6,5% dei piloti, il 16% delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... italiavola : SAUDIA è stata nominata Compagnia aerea ufficiale globale del Team Aston Martin Aramco Cognizant di Formula 1 - luigisa27514204 : @NicolaIndelica6 @paoloparenti9 Eh..si..bisogna riconoscere.. la compattezza di questa gente...tutti uniti...e' la… - DReinato : RT @quattroruote: Formula Equal: equilibrio di genere e diversità in #F1. Ecco l'idea di una nuova squadra promossa da Graig Pollock --> ht… - quattroruote : Formula Equal: equilibrio di genere e diversità in #F1. Ecco l'idea di una nuova squadra promossa da Graig Pollock… - asteorologi : -

Equal. Questo è il nome con cui è stata avanzata la candidatura per la nuova squadra e che se la giocherà con quella di Andretti per l'ingresso in1. Il processo di selezione è ...AGI/Vista - "Stiamo lavorando affinché il Fondo Monetario Internazionale e l'Unione Europea finanzino come previsto la Tunisia. Se giustamente si chiedono le riforme si può trovare ladel finanziamento per tranche, si può partire da 300 milioni", le parole del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.I 13 militanti di estrema destra, tutti condannati in primo grado, sono stati assolti oggi con lade 'il fatto non sussiste' e per conoscere le motivazioni di questa decisione surreale si ...

F1 | Un team si candida a entrare nel 2026: è Formula Equal Motorsport.com - IT

Craig Pollock, fondatore e CEO di British American Racing (BAR) - ora di proprietà di Mercedes - sta lavorando segretamente da quattro anni a un progetto per un nuovo team di Formula Uno. Questa volta ...Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, Il campione 2021 di Formula 2 è nato nei sobborghi di Melbourne: "Sarà un ricordo indelebile" ...