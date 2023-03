Inter, Skriniar corre contro il tempo: le ultime verso il Benfica (Di lunedì 27 marzo 2023) Milan Skriniar corre contro il tempo per tornare subito a disposizione della sua Inter: le ultime verso il Benfica Milan Skriniar punta a esserci con il Benfica. A riportare le ultime sulle condizioni del difensore dell’Inter è Gazzetta.it. LA SITUAZIONE – «Skriniar lavora per essere in campo martedì 11 aprile allo stadio Da Luz di Lisbona, per l’andata dei quarti di finale di Champions. Magari dopo aver fatto un “test” nella semifinale di Coppa Italia di martedì 4 a Torino contro la Juventus o, più probabilmente, venerdì 7 in occasione della trasferta di Salerno. Le voci che si erano diffuse dalla Francia, dopo il consulto al quale il calciatore ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Milanilper tornare subito a disposizione della sua: leilMilanpunta a esserci con il. A riportare lesulle condizioni del difensore dell’è Gazzetta.it. LA SITUAZIONE – «lavora per essere in campo martedì 11 aprile allo stadio Da Luz di Lisbona, per l’andata dei quarti di finale di Champions. Magari dopo aver fatto un “test” nella semifinale di Coppa Italia di martedì 4 a Torinola Juventus o, più probabilmente, venerdì 7 in occasione della trasferta di Salerno. Le voci che si erano diffuse dalla Francia, dopo il consulto al quale il calciatore ...

