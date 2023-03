Criscito felice per il Napoli: commento da applausi su Spalletti (Di lunedì 27 marzo 2023) Mimmo Criscito, calciatore napoletano in forza al Genoa, è tornato in rossoblu dopo la breve parentesi al Toronto insieme all’ex Napoli Lorenzo Insigne. Il calciatore ex Zenit San Pietroburgo è stato allenato in Russia da Luciano Spalletti vincendo insieme un campionato russo. Proprio in merito all’operato di mister Spalletti, si è espresso Criscito ai microfoni di Telenord. Il terzino campano ha prima commentato la possibilità di approdare all’Inter e si è poi soffermato sulla squadra partenopea. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Criscito sul campionato ed in particolare sul Napoli: Napoli Simeone (FOTO: SSC Napoli)“Napoli da Scudetto” “Quando ho concluso la mia avventura con lo Zenit mi voleva ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 marzo 2023) Mimmo, calciatore napoletano in forza al Genoa, è tornato in rossoblu dopo la breve parentesi al Toronto insieme all’exLorenzo Insigne. Il calciatore ex Zenit San Pietroburgo è stato allenato in Russia da Lucianovincendo insieme un campionato russo. Proprio in merito all’operato di mister, si è espressoai microfoni di Telenord. Il terzino campano ha prima commentato la possibilità di approdare all’Inter e si è poi soffermato sulla squadra partenopea. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dasul campionato ed in particolare sulSimeone (FOTO: SSC)“da Scudetto” “Quando ho concluso la mia avventura con lo Zenit mi voleva ...

