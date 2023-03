Migranti, Meloni punta su luglio per le prime misure Ue e chiede più investimenti (Di domenica 26 marzo 2023) Nella lettera di von der Leyen si parla di droni e radar. Da luglio dovrebbero essere operativi i nuovi sistemi di sorveglianza marittima Leggi su corriere (Di domenica 26 marzo 2023) Nella lettera di von der Leyen si parla di droni e radar. Dadovrebbero essere operativi i nuovi sistemi di sorveglianza marittima

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Consiglio Ue flop per Giorgia Meloni: Europa preoccupata per Pnrr, Mes e transizione verde. E sui migranti ottiene… - raffaellapaita : “A differenza di quanto sostiene la Meloni, il Consiglio Europeo non è stato soddisfacente dal punto di vista del t… - LaVeritaWeb : Chi per anni ci ha ammorbato con le nenie a favore della collaborazione con Bruxelles, adesso gongola se l’Unione è… - Mirarch3 : RT @janavel7: L'invito della Meloni a non partire è stato accolto con entusiasmo. 'Migranti, boom di sbarchi: quattromila in 24 ore'. - RinoSimeoni : RT @SicilianoSum: Vogliono che ratifichiamo il #MES per salvare le banche tedesche. CHIARO ? ?? E per questo sono disposti a tutto, a farci… -