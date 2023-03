Spawn | Todd McFarlane svela che il progetto è destinato ad avere un budget elevato e star di primo livello

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WanderAllen : @orsanelcarro @mcfarlanetoys Il buon Todd ha capito come girava il mondo quando ha creato Spawn. Da lì si è impegna… -

tornerà nei cinema eMcFarlane ha rivelato che il progetto potrà contare su un budget elevato , modificando il suo progetto originale. L'artista, intervistato da ComicBook.com , ha infatti ...Euro 18,00 Contiene: Dungeons & Dragons: At the Spine of the World (2020) #1/4 VEDI SU AMAZON Le uscite Panini DC Italia del 9 marzo 20234 Autori:McFarlane, Rory McConville, Carlo ...ha caratterizzato questo tuo ultimo periodo Ehmi ha contattato su un socialMcFarlane, il creatore di, uno dei fondatori della Image. Fai quello che vuoi - mi ha detto - puoi ...

Spawn: Todd McFarlane svela che il progetto è destinato ad avere ... Movieplayer

Todd McFarlane ha condiviso nuovi dettagli del nuovo film di Spawn, svelando che il cast sarà di alto livello e dovrebbe avere a disposizione un budget elevato. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 24/03/2023 ...At this point, many Spawn fans are probably doubting that the long-gestating reboot will ever see the light of day, but creator Todd McFarlane has provided another update on the project. For years, ...