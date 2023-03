Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gasparomsi : @eroticostomp @ultimora_pol Le campagne coloniali le hanno fatte i democraticissimi francesi mentre tu gridavi al f… - gasparomsi : @its_myusername_ @ultimora_pol Le campagne coloniali le hanno fatte i democraticissimi francesi mentre tu gridavi a… - et_milad : Voglio augurare belle campagne, rispettabili per tutti i candidati . I francesi in questa circoscrizione meritano… -

Se inelle città e nellericordano i sanculotti del '700 Macron pare ricalcare il ruolo di Napoleone III, il presidente divenuto imperatore con un colpo di Stato. La storia si ......sono riusciti in questo tour de force grazie alle loromilitari, da Pietro il Grande a Stalin, e anche quando l'impero ha integrato le élite europee (baroni tedeschi balti, emigrati...... statue in bronzo, dipinti Sette - Ottocenteschi di autori italiani ee arredi che ... poi la stanza egizia, in onore dellemilitari di Napoleone in Egitto ; la cappella con stucchi di ...

Le campagne francesi a fuoco: 30 feriti in Francia ilGiornale.it

Continuano le proteste, gli scontri e i blocchi stradali. Chi vincerà il braccio di ferro tra le tendenze bonapartiste dell'inquilino dell'Eliseo e la collera giacobina dei manifestantiDopo Parigi, la protesta incendia le campagne. Decine di feriti, alcuni gravi riaprono un nuovo fronte di tensione in Francia, dopo gli incidenti di questi giorni nelle manifestazioni contro la ...