Chi è Pietro Pulcini | vita privata e curiosità dell’attore

Pietro Pulcini nasce il 13 agosto 1973, sotto il segno zodiacale del Leone, a Roma. Nel 1996 consegue il diploma presso la Scuola di Tecniche dello Spettacolo di Claretta e Mario Carotenuto, su consiglio di Gastone Moschin. Dopodiché entra in contatto con personalità della levatura di Leone Colonna e Rodolfo Sonego. Dopo alcuni lavori teatrali, scrive e si produce lo spettacolo Autoscatto, rappresentato al Teatro delle Muse. Continua la carriera facendo diverse esperienze di cabaret al Fellini, storico locale capitolino, vista la spiccata predisposizione comica. Inizia, poi, a calcare i set cinematografici, sia da comparsa sia in piccoli ruoli: recita ne La grande quercia diretto da Paolo Bianchini, mentre Leonardo Pieraccioni lo scrittura in ben due film, Il pesce innamorato e Il principe e il pirata. Inoltre, fa parte del cast de La scomparsa di ...

