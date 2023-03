ATP Miami 2023, Alcaraz in ciabatte su Bagnis. Ko Zverev e Bautista Agut, c’è Dimitrov per Sinner (Di sabato 25 marzo 2023) Prima giornata di secondo turno al Masters1000 di Miami. Buone nuove per l’Italia, con Jannik Sinner che ha avuto ben pochi problemi a superare Laslo Djere nel suo debutto sul cemento della Florida. Il suo prossimo avversario sarà Grigor Dimitrov, che ha avuto la meglio in una sfida tiratissima con Jan-Lennard Struff; il tedesco ha avuto anche la palla break per andare a servire per il match nella seconda frazione, ma il numero 21 del tabellone è riuscita a cavarsela, sopravvivendo al tie-break e vincendo il terzo in maniera assai sofferta. Carlos Alcaraz riprende il discorso da dove l’aveva lasciato ad Indian Wells: vincendo in maniera dominante. Può poco l’argentino Facundo Bagnis, che vince il primo game soltanto dopo più di mezz’ora di partita e per un attimo sembra anche regalarci una seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Prima giornata di secondo turno al Masters1000 di. Buone nuove per l’Italia, con Jannikche ha avuto ben pochi problemi a superare Laslo Djere nel suo debutto sul cemento della Florida. Il suo prossimo avversario sarà Grigor, che ha avuto la meglio in una sfida tiratissima con Jan-Lennard Struff; il tedesco ha avuto anche la palla break per andare a servire per il match nella seconda frazione, ma il numero 21 del tabellone è riuscita a cavarsela, sopravvivendo al tie-break e vincendo il terzo in maniera assai sofferta. Carlosriprende il discorso da dove l’aveva lasciato ad Indian Wells: vincendo in maniera dominante. Può poco l’argentino Facundo, che vince il primo game soltanto dopo più di mezz’ora di partita e per un attimo sembra anche regalarci una seconda ...

