Shazam! Furia degli Dei | David F Sandberg svela i dettagli di come ha girato il cameo di Gal Gadot

La star didegli Dei non ha infatti esitato a parlare dei risultati deludenti ottenuti al box office dal sequel delle avventure del supereroe DC che interpreta sul grande schermo, ...Nel corso di una intervista concessa a ET Canada, Zachary Levi ha rivelato di non aver ancora visto Black Adam , film della vecchia DC come il suodegli dei e sembra che l'attore non abbia intenzione di recuperarlo in tempi brevi. " Non ho visto Black Adam - ha risposto Levi, e quando la giornalista gli chiede se ha intenzione di ...degli dei ha coinvolto anche un altro iconico personaggio dell'universo DC e il regista David F. Sanberg ha commentato il significato di quel cameo , avvenuto durante la scena finale del ...

Shazam: Furia degli dei: la recensione del film Esquire Italia

Il regista di Shazam! Furia degli Dei, ha raccontato i dettagli di come ha girato il cameo di Gal Gadot, condividendo un video dal set. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 24/03/2023 Shazam! Furia degli dei ...Sandberg ha dichiarato che Shazam! Furia degli Dei, era già stato completato molto prima del suo rilascio a Marzo. Comunque per il momento sembra che in molti lo stiano apprezzando e gli incassi ...