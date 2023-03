Mancini 'l'inizio è in salita ma troveremo la discesa' (Di venerdì 24 marzo 2023) "Era una partita difficile, poi abbiamo preso gol su due calci d'angolo, ma nel secondo tempo abbiamo dominato. Avremmo meritato il pareggio, sarebbe stato giusto. Ci dispiace ma la strada è lunga". ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) "Era una partita difficile, poi abbiamo preso gol su due calci d'angolo, ma nel secondo tempo abbiamo dominato. Avremmo meritato il pareggio, sarebbe stato giusto. Ci dispiace ma la strada è lunga". ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ??? La sintesi della conferenza stampa di inizio raduno del CT #Mancini #Nazionale ???? #Azzurri #VivoAzzurro - glooit : Mancini 'l'inizio è in salita ma troveremo la discesa' leggi su Gloo - FebyTH : RT @gif1093: Perché non schierare dall'inizio due come Politano e Gnonto che almeno sono veloci in ripartenza, questo lo sa solo Mancini...… - ScofieldAle : #ItaliaInghilterra Come inizio non c'è male. L'Italia di Mancini ha finito il suo ciclo da tempo e non può avere… - niallerstolemee : RT @gif1093: Perché non schierare dall'inizio due come Politano e Gnonto che almeno sono veloci in ripartenza, questo lo sa solo Mancini...… -