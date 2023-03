Tornano le Giornate di Primavera Fai, oltre 750 luoghi aperti in 400 città (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Domani e domenica torna l'appuntamento con le Giornate di Primavera del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, coinvolgendo praticamente tutte le regioni. Sarà la 31ma edizione di questo particolare incontro tra il pubblico e i luoghi solitamente inaccessibili o poco noti. E in questa occasione sono oltre 750 i luoghi visitabili in 400 località. Continuando così, dopo 31 anni, a scrivere quella che il presidente del FAI, Marco Magnifico, definisce "una sorta di Enciclopedia spontanea" scritta dalle Giornate e che "a tutti gli effetti si è aggiunta a quella ufficiale per narrare lo smisurato patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano". Per avere un'idea di cosa sia questo evento, si pensi che sono ... Leggi su agi (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Domani e domenica torna l'appuntamento con ledidel FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, coinvolgendo praticamente tutte le regioni. Sarà la 31ma edizione di questo particolare incontro tra il pubblico e isolitamente inaccessibili o poco noti. E in questa occasione sono oltre 750 ivisitabili in 400 località. Continuando così, dopo 31 anni, a scrivere quella che il presidente del FAI, Marco Magnifico, definisce "una sorta di Enciclopedia spontanea" scritta dallee che "a tutti gli effetti si è aggiunta a quella ufficiale per narrare lo smisurato patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano". Per avere un'idea di cosa sia questo evento, si pensi che sono ...

