Riforma delle pensioni, Francia ad alta tensione: roghi per strada e università occupate (Di giovedì 23 marzo 2023) Continuano le proteste in Francia contro la Riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron. Manifestazioni spontanee sono nate nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Diverse persone sono scese in strada in varie città francesi e altri protestanti hanno occupato le università. La tensione è altissima in Francia, tanto da poter tagliare l’aria ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Continuano le proteste incontro lavoluta da Emmanuel Macron. Manifestazioni spontanee sono nate nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Diverse persone sono scese inin varie città francesi e altri protestanti hanno occupato le. Laè altissima in, tanto da poter tagliare l’aria ... TAG24.

