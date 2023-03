Nazionale in visita al Santobono: sorpresa ai bambini anche da due giocatori del Napoli! (Di giovedì 23 marzo 2023) Manca davvero poco al match tra Italia e Inghilterra che si disputerà nella giornata di domani alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Oggi è stata una giornata di vigilia particolarmente intensa, oltre alle consuete conferenze stampe di presentazione, una delegazione della Nazionale si è recata presso l’ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon. I calciatori, tra i quali spiccano i napoletani Di Lorenzo e Politano, insieme al presidente federale Gabriele Gravina e al segretario generale della FIGC Marco Brunelli, hanno fatto visita ai reparti di neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria e neurooncologia. Politano, Nazionale, Santobono La Nazionale fa visita ai bambini: le parole di Gravina Una visita molto ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 marzo 2023) Manca davvero poco al match tra Italia e Inghilterra che si disputerà nella giornata di domani alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Oggi è stata una giornata di vigilia particolarmente intensa, oltre alle consuete conferenze stampe di presentazione, una delegazione dellasi è recata presso l’ospedale PediatricoPausilipon. I calciatori, tra i quali spiccano i napoletani Di Lorenzo e Politano, insieme al presidente federale Gabriele Gravina e al segretario generale della FIGC Marco Brunelli, hanno fattoai reparti di neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria e neurooncologia. Politano,Lafaai: le parole di Gravina Unamolto ...

