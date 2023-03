Brown: ''In Inghilterra la boxe è uno stile di vita. Sono qui per vincere'' (Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole di Germain Brown (12 - 1, 3KO), pugile inglese che venerdì 24 marzo sfiderà Ivan Zucco (16 - 0, 14KO) nel main event della Milano Boxing Night. ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole di Germain(12 - 1, 3KO), pugile inglese che venerdì 24 marzo sfiderà Ivan Zucco (16 - 0, 14KO) nel main event della Milano Boxing Night. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hurdleandchase : Energumene straripante vince per il secondo anno il Champione Chase. Impaire Et Passe domina il Ballymore, The Rea… -