Ucraina, Stoltenberg: "Putin vuole più guerra, prepararsi a lungo conflitto" (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg esorta a prepararsi a sostenere a lungo l'Ucraina perché "il presidente Putin non si prepara alla pace, ma a più guerra". Intervistato dal Guardian, Stoltenberg ha avvertito che il presidente russo è intenzionato a proseguire il conflitto, sta aumentando la produzione militare industriale e rivolgendosi "a regimi autoritari come l'Iran o la Corea del Nord, o altri, per cercare di ottenere più armi". Per questo motivo, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania e altri stati devono prepararsi per sostenere a lungo l'Ucraina con armi, munizioni e pezzi di ricambio. "Questa è una guerra di attrito", parliamo di ...

