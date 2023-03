"Meloni in modalità Vox". La stoccata di Giannini al premier (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giorgia Meloni a valanga alla Camera dei deputati mentre risponde alle critiche delle opposizioni. Nella puntata di "Otto e mezzo" in onda il 22 marzo, Massimo Giannini, direttore de La Stampa, non fa mancare la sua stoccata al premier. Tema di discussione la veemenza nella replica agli interventi dei deputati dopo le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "La nostra presidente del Consiglio era chiaramente in modalità Vox-Marbella, il comizio famoso ormai celeberrimo che lei stessa ha svolto davanti all'ultradestra franchista spagnola - ha dichiarato Giannini - Peccato che adesso era dentro al Parlamento italiano e peccato che questo è un Paese che chiede soprattutto di essere rassicurato. Ma non è proprio nelle sue corde. Quando parla di "underdog" lei si ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giorgiaa valanga alla Camera dei deputati mentre risponde alle critiche delle opposizioni. Nella puntata di "Otto e mezzo" in onda il 22 marzo, Massimo, direttore de La Stampa, non fa mancare la suaal. Tema di discussione la veemenza nella replica agli interventi dei deputati dopo le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "La nostra presidente del Consiglio era chiaramente inVox-Marbella, il comizio famoso ormai celeberrimo che lei stessa ha svolto davanti all'ultradestra franchista spagnola - ha dichiarato- Peccato che adesso era dentro al Parlamento italiano e peccato che questo è un Paese che chiede soprattutto di essere rassicurato. Ma non è proprio nelle sue corde. Quando parla di "underdog" lei si ...

