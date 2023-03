Superbonus, c’è l’accordo sulla proroga al 30 giugno per le villette. Ma i crediti incagliati restano un rebus (Di martedì 21 marzo 2023) proroga di tre mesi fino al 30 giugno per le villette, esclusione dallo stop allo sconto in fattura e alle cessioni dei crediti per onlus, Iacp e barriere architettoniche e soluzione per i lavori di edilizia libera, come infissi e caldaie. Sono i temi su cui si va verso una soluzione condivisa in commissione Finanze alla Camera, dove è previsto per domani – mercoledì 22 marzo – l’inizio del voto sugli emendamenti al decreto Superbonus. È quanto ha riferito, citato dall’Ansa, il relatore del decreto, il deputato di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi (FdI), secondo il quale si sarebbe trovato l’accordo su questi punti cruciali all’esito del confronto tra governo, maggioranza, e opposizioni. Una soluzione sarebbe alle viste, ha fatto sapere sempre De Bertoldi, anche per quanto riguarda ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023)di tre mesi fino al 30per le, esclusione dallo stop allo sconto in fattura e alle cessioni deiper onlus, Iacp e barriere architettoniche e soluzione per i lavori di edilizia libera, come infissi e caldaie. Sono i temi su cui si va verso una soluzione condivisa in commissione Finanze alla Camera, dove è previsto per domani – mercoledì 22 marzo – l’inizio del voto sugli emendamenti al decreto. È quanto ha riferito, citato dall’Ansa, il relatore del decreto, il deputato di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi (FdI), secondo il quale si sarebbe trovatosu questi punti cruciali all’esito del confronto tra governo, maggioranza, e opposizioni. Una soluzione sarebbe alle viste, ha fatto sapere sempre De Bertoldi, anche per quanto riguarda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Conte partecipa alla manifestazione contro l'abolizione del Superbonus e attacca il governo. Ma sul tema c'è molta… - MariaAl28960990 : Naturalmente nessun tg parla della manifestazione degli esodati del superbonus oggi a Roma. In compenso però, ci pr… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: C’è Giuseppe Conte in testa al corteo degli esodati del superbonus. L’ex premier regge lo striscione che apre la marcia con l… - shiwasekitai : RT @sibilla75: Non c'è spazio nei TG per la manifestazione contro il Governo sul #Superbonus. Eppure è stata molto partecipata. Evidenteme… - Rosyfree74 : RT @sibilla75: Non c'è spazio nei TG per la manifestazione contro il Governo sul #Superbonus. Eppure è stata molto partecipata. Evidenteme… -