"Più giù?": Mauro Corona, proposta "indecente" alla Berlinguer (Di martedì 21 marzo 2023) Mauro Corona e Bianca Berlinguer hanno dato vita a un simpatico siparietto nel corso dell'anteprima di Cartabianca, su Rai3. Dopo i saluti di rito, la padrona di casa si è voluta togliere una curiosità, che le è stata fatta notare negli scorsi giorni da diversi telespettatori. “Ma ce li ha quei buchetti sulla maglia che aveva l'altra volta? Non ce li ha? Uno è per mettere il microfono, ma l'altra volta ne aveva più di uno”, ha dichiarato la Berlinguer. “Ho cambiato maglietta”, ha risposto semplicemente lo scrittore montanaro. “No perché ogni tanto - ha ribattuto la conduttrice - mi scrivono: ‘perché ha quei buchi nella maglietta?'. Avevo detto che glielo avrei chiesto”. “Come mai quei buchi? Non lo so, vuole vedere più in giù?”, ha ironizzato Corona, che ha strappato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023)e Biancahanno dato vita a un simpatico siparietto nel corso dell'anteprima di Cartabianca, su Rai3. Dopo i saluti di rito, la padrona di casa si è voluta togliere una curiosità, che le è stata fatta notare negli scorsi giorni da diversi telespettatori. “Ma ce li ha quei buchetti sulla maglia che aveva l'altra volta? Non ce li ha? Uno è per mettere il microfono, ma l'altra volta ne aveva più di uno”, ha dichiarato la. “Ho cambiato maglietta”, ha risposto semplicemente lo scrittore montanaro. “No perché ogni tanto - ha ribattuto la conduttrice - mi scrivono: ‘perché ha quei buchi nella maglietta?'. Avevo detto che glielo avrei chiesto”. “Come mai quei buchi? Non lo so, vuole vedere più in?”, ha ironizzato, che ha strappato un ...

