Pieri: «Vlahovic controlla con il braccio, è fallo. Errore grave» (Di martedì 21 marzo 2023) Gli episodi di Inter-Juventus faranno tanto rumore nei prossimi giorni. Tiziano Pieri ha analizzato i due presunti tocchi di mano di Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic, zero dubbi da Rai Sport. fallo – C’è un fallo sull’azione, questo è certo. Il dubbio è quale fallo, Tiziano Pieri lo chiarisce così: «C’è un presunto tocco di mano di Rabiot. Dal fotogramma c’è una suggestione. Non c’è mai contatto tra il pallone e il braccio di Rabiot. Qualcuno ha riportato informazioni sbagliate a Inzaghi, neanche il primo tocco di Vlahovic è punibile. L’Errore è dopo, del Var Mazzoleni. Il braccio dell’attaccante dopo chiude, si porta il pallone altrimenti lo perde. Questo è un controllo di braccio, si aggiusta la palla ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Gli episodi di Inter-Juventus faranno tanto rumore nei prossimi giorni. Tizianoha analizzato i due presunti tocchi di mano di Adrien Rabiot e Dusan, zero dubbi da Rai Sport.– C’è unsull’azione, questo è certo. Il dubbio è quale, Tizianolo chiarisce così: «C’è un presunto tocco di mano di Rabiot. Dal fotogramma c’è una suggestione. Non c’è mai contatto tra il pallone e ildi Rabiot. Qualcuno ha riportato informazioni sbagliate a Inzaghi, neanche il primo tocco diè punibile. L’è dopo, del Var Mazzoleni. Ildell’attaccante dopo chiude, si porta il pallone altrimenti lo perde. Questo è un controllo di, si aggiusta la palla ...

