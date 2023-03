Lucio Ardenzi e tutti gli ex di Ornella Vanoni | ecco chi sono

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 marzo 2023) “Ci vuol passione, molta pazienza”, così recita il testo di una canzone di, in materia di sentimento e seduzione. Gli stessi ingredienti, o doti naturali, che mette in ogni storia d’amore. Perché lei ancora ama. Anche a 80 anni. Quando “il sesso non ti riempie il cuore e a convivere ti viene l’orticaria“. Vede Netflix fino all’alba,. E forse ripensa agli ex, agli uomini, che l’hanno fatta sognare, ispiratori delle sue canzoni senza fine, che hanno emozionato. Staseraospite a Sanremo, con il suo repertorio. E la notte sarà lunga, anche per parlare dei suoi ex., scomparso a Roma nel luglio 2002, è stato marito di. Il suo nome d’arte ...