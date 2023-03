Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sergioscognas : Molto dark e fantastico video diretto da Corbijn???? People are good - Depeche Mode - leggoit : I Depeche Mode del nuovo disco Memento Mori: «Un invito a vivere di più e meglio» - LeoBanchi : @Frenkie_Woody Un giovane Dave Gahan che si appresta a fare la prima esibizione alla BBC con il suo gruppo, i Depeche Mode - GoldFine74 : Il ritorno dei #DepecheMode senza Andy, esce Memento Mori - Musica - ANSA - ItalyNowadays : Il ritorno dei Depeche Mode senza Andy, esce Memento Mori. #Cultura -

Evocativi e intensi: anche se sono rimasti in due, itornano così. Dave Gahan e Martin Gore pubblicano venerdì 24 il loro nuovo disco. 'Memento mori' ci ricorda che siamo destinati a morire, ma solo per invitarci a vivere di più e meglio. ...Nel primo disco in sei anni dei, e nel loro primo lavoro in duo, Martin Gore e Dave Gahan si confrontano con la mortalità, senza giri di parole e con un immaginario che non lascia ...La lunga attesa è finita, il 24 marzo uscirà 'Memento mori' (Columbia Records/Sony Music), il nuovo album di inediti dei. Il disco verrà pubblicato a sei anni di distanza dal precedente 'Spirit' (2017), certificato ORO in Italia. È già disponibile in digitale 'Ghosts Again', primo singolo estratto dall`...

Il ritorno dei Depeche Mode senza Andy, esce Memento Mori Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Evocativi e intensi: anche se ...