Xi Jinping | l”imperatore’ cinese da Putin | “Il mio piano di pace per l’Ucraina”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il presidenteXiè arrivato a Mosca, il 20 marzo, per una visita di due giorni. È il suo primo viaggio all’estero da quando è diventato capo di Stato per la terza volta. La sua è una visita “di” dicono da Pechino, con particolare riguardo alla guerra in Ucraina. “La Cina e la Russia sono buoni vicini e partner affidabili“, ha detto Xiappena giunto nella capitale russa. Il suo viaggio servirà “per lo sviluppo dell’interazione strategica e la cooperazione pratica” fra i due Paesi. Vladimir(a sinistra) e il presidenteXi. Foto Ansa/Epa Alexei DruzhininXi e la Russia “Sono fiducioso che la visita sarà fruttuosa e darà nuovo impulso allo sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-Russia di partenariato globale e ...