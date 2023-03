Ultime Notizie – Conte-Tottenham, esonero in arrivo? Allenatore verso addio (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Antonio Conte e il Tottenham Hotspur al capolinea. Secondo il Telegraph, gli Spurs potrebbero chiudere il rapporto con il manager italiano durante la sosta dei campionati, Premier League compresa, per gli impegni delle Nazionali. Conte è stato protagonista di uno sfogo plateale dopo l’ultima gara di campionato, pareggiata 3-3 sul campo del Southampton: il tecnico ha criticato aspramente i giocatori e ha evidenziato anche l’assenza di risultati ottenuti dalla proprietà. Il quotidiano indica anche i nomi degli eventuali successori di Conte: Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e Brendan Rodgers sono gli allenatori nel radar del Tottenham per la prossima stagione. Se l’avventura di Conte dovesse finire subito, il club londinese potrebbe puntare su Ryan Mason come ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Antonioe ilHotspur al capolinea. Secondo il Telegraph, gli Spurs potrebbero chiudere il rapporto con il manager italiano durante la sosta dei campionati, Premier League compresa, per gli impegni delle Nazionali.è stato protagonista di uno sfogo plateale dopo l’ultima gara di campionato, pareggiata 3-3 sul campo del Southampton: il tecnico ha criticato aspramente i giocatori e ha evidenziato anche l’assenza di risultati ottenuti dalla proprietà. Il quotidiano indica anche i nomi degli eventuali successori di: Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e Brendan Rodgers sono gli allenatori nel radar delper la prossima stagione. Se l’avventura didovesse finire subito, il club londinese potrebbe puntare su Ryan Mason come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #XiJinping oggi in #Russia da #Putin: «Nessun Paese ha diritto di dettare l’ordine mond… - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - cohibadelaserna : RT @DomaniGiornale: Come è andato l'atteso incontro di oggi tra #XiJinping e Vladimir #Putin e come cambiano adesso i rapporti tra #Cina e… - fcister69 : RT @kiara86769608: ULTIME NOTIZIE: Il portavoce della Casa Bianca John Kirby afferma che poiché l'Ucraina è una nazione libera, indipendent… -