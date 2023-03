(Di domenica 19 marzo 2023) Arianna Gianfelici è un’exdie qualche ora fa su Instagram ha tirato una frecciatina con tutto l’arco. “Sei andato a fareiin giro pur dial Grande Fratello e parli? Se la notte non dormite per progettare come diventare famosi, con il contorno occhi sponsor ci fate poco”. Arianna Gianfelici non ha ovviamente taggato nessuno quindi chi è “andato a giro” a fare ipotrebbe essere chiunque. Quel che è certo è che l’exdiè tornata alla ribalta nel corso delle ultime settimane per aver dichiarato di essere stata un’ex di Davide Donadei, con cui non avrebbe mantenuto affatto dei buoni rapporti. “Davide ha tradito Chiara con me, vive nella menzogna“, ha dichiarato. L’amante di Davide: “Ha tradito Chiara con me, lui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Alunna di Amici contro ex vippone: “Servizietti fatti pur di entrare al GF” - LizP4rker : Che poi a pensarci Anbeta non era neanche una alunna della Celentano, era in Amici 2 e la Celentano è arrivata nell… - ACeschia : Dichiarazione di Maria De Filippi oggi 11/3/2023 ad una alunna di Amici CON IL COVID NON POTREI FAR BALLARE MATTIA CON QUALCUNO ?????? -

... dopo aver iniziato un flirt con un allievo della Scuola di. Se la notizia della gravidanza si rivelasse vera, si spiegherebbe anche la scelta di Maria De Filippi di voler far rimanere l'...... revisionata dalla professoressa di lettere Ilaria Zambelli, che racconta come un'della ... Molti di noi hanno scritto a loroo parenti, alle loro maestre della scuola Primaria o hanno ...E che spesso, purtroppo, vengono abbandonati dagli, dalla scuola e persino dalla famiglia. È ... perché come non è facile per voi relazionarvi con un'come me nel senso pratico e morale, ...

Amici 22, il primo guanto di sfida tra Isobel e Maddalena Today.it

Doppia eliminazione nella prima puntata del serale di Amici andata in onda sabato 18 marzo. A dover abbandonare la scuola sono stati: Megan (ballerina) che è stata eliminata subito nella ...Dopo lunghi mesi di saficio, lacrime, risate e qualche polemica per gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi, è arrivato il tanto atteso serale. Sono 15 i talenti in gara ...