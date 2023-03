Udinese, Sottil espulso: salterà il Bologna (Di sabato 18 marzo 2023) Andrea Sottil espulso nel finale di primo tempo in Udinese-Milan: il tecnico salterà il Bologna dopo il rosso per proteste Andrea Sottil è stato espulso nel finale del primo tempo di Udinese-Milan. Il tecnico dei friulani ha preso il cartellino rosso dopo le proteste per la ripetizione del rigore dato al Milan e parato da Silvestri e in seguito realizzato da Ibrahimovic. Il tecnico salterà la sfida contro il Bologna alla ripresa del campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023) Andreanel finale di primo tempo in-Milan: il tecnicoildopo il rosso per proteste Andreaè statonel finale del primo tempo di-Milan. Il tecnico dei friulani ha preso il cartellino rosso dopo le proteste per la ripetizione del rigore dato al Milan e parato da Silvestri e in seguito realizzato da Ibrahimovic. Il tecnicola sfida contro ilalla ripresa del campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

