Rania di Giordania e quella borsa | alle nozze della figlia | che vale più di mille parole

(Di giovedì 16 marzo 2023) Al matrimonioIman, la sovrana diha optato per una pochette celeste con incisa una scritta in arabo dall'amorevole significato

Il matrimonio della principessa Iman , avvenuto lo scorso 12 marzo, ha destato grande curiosità anche nel mondo occidentale. Re Abdallah e la reginadisono riusciti a dar vita a una celebrazione sontuosa, da "Mille e Una Notte", che ha affascinato il pubblico sulle due sponde del Mediterraneo. Il vero punto di forza del royal ...La settimana prima del sìdiaveva pubblicato un'immagine della figlia con in testa una vistosa corona, da lei stessa indossata in tre occasioni nel 2001 e, da allora, chiusa in ...Stessa maison anche per l'abito della madre,di, che per il grande giorno della figlia ha voluto un abito color champagne in seta plissettata con ricami geometrici sia allo scollo che ...

Iman di Giordania si è sposata, guarda le nozze da favola TGCOM

Il look della regina Rania di Giordania al matrimonio della figlia nasconde un dettaglio: un messaggio speciale sulla borsa, una dedica scritta in arabo ...Rania di Giordania al matrimonio della figlia Iman: il significato della scritta araba sulla borsa Il look della regina Rania di Giordania al matrimonio della figlia nasconde un dettaglio: un messaggi ...