La Ligera rivive nella graphic novel di due fumettisti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Uno sguardo romantico e noir sulla, la vecchia mala milanese, tra colpi azzardati, rapine e fughe rocambolesche. La storia della banda dell’Aprilia nera, gruppo criminale degli anni Quaranta guidato da Sandro Bezzi ed Ezio Barbieri, raccontata dal papà di Nathan Never e da un musicista appassionato di fumetti. Oggi alle 18 negli spazi della libreria Pagina59 a Villasanta, in via Confalonieri, presentazione della“La ballata del Barbieri“ realizzata da Antonio Serra e Gero Grassi. A parlarne saranno lo stesso Serra, fumettista creatore per la Bonelli del personaggio di Nathan Never, e Daniele Manini in veste di curatore del volume, ma conosciuto anche come frontman della Banda Putiferio. F.L.