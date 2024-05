Bacalà alla vicentina - tutta colpa di Querini

(Di venerdì 17 maggio 2024) Viaggio nella storia e nelle migliori interpretazioni in provincia di questo storico piatto che, malgrado il nome, è realizzato con lo stoccafisso e le cipolle. Un prodotto portato in Italia da un navigatore del Quattrocento naufragato sull’isola di Røst, nell’attuale Norvegia, celebrato nel paese di sandrigo da una festa annuale

Anteprima di Adunata per gli Alpini di Ana Vicenza "Monte Pasubio". - Ore 19.30 " Alla Loggia del Capitaniato, il presidente di Ana Vicenza "Monte Pasubio" Lino Marchiori riceve dalla Venerabile Confraternita del Bacalà alla vicentina l'ambito collare. Saranno presenti ...

In cucina: che differenza c'è tra baccalà e stoccafisso - ... per esempio, è un piatto tradizionale della cucina veneta e, nonostante il nome, si prepara con lo stoccafisso, che in dialetto vicentino viene chiamato bacalà . Il baccalà alla vicentina è ...