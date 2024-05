La sinfonia delle api | Impariamo a SciAmare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Sis sapis, sis apis": se sei saggio, fa come l’ape. Il compositore Sebastiano Cognolato è ripartito da qui per un’opera-concerto – “Sis apis“, appunto – che questa sera prenderà vita al Teatro del Buratto. Un luogo intimo per lui, sin dalle installazioni per Pianocity 2017. La musica classica è al centro, vicina e lontana: "La sua distanza aiuta i giovani e chi è in formazione a non subirla, ad ascoltarla, a focalizzarsi", sottolinea il compositore, che fa entrare però la classica nella quotidianità, con oggetti sonori e creando sinfonie inedite anche per le nuove generazioni: "Non sono un compositore tradizionale. La mia musica parla di cibo e oggetti, insetti, ecosistemi, materiali, sostenibilità, emozioni, ma anche di ingiustizie, di detenzione, di lotta. La mia platea suona, balla, canta, si scambia utensili, grida, sussulta, si diverte: scrivo le mie partiture immaginandomi un ...