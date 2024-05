Sparano gommini verso il parco | denunciati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Stavo insegnando al mio amico come si usa". Si sarebbe giustificato così il giovane di Senago sorpreso dalla polizia locale mentre da una finestra della sua casa sparavacon un fucile da softairilSioli. Alla centrale operativa del comando è arrivata una richiesta d’intervento da parte di un residente che aveva visto il giovane imbracciare il fucile e sparare alternandosi con un amico. Sul posto è arrivata una pattuglia, il fucile è stato sequestrato e le due persone sono state denunciate. La polizia è anche intervenuta in un’abitazione per una lite tra il proprietario e una persona ospitata. Gli agenti hanno scoperto all’interno di un armadio un impianto luce di quelli usati per coltivare marijuana. La persona ospitata è stata deferita all’autorità giudiziaria.