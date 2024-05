(Di venerdì 17 maggio 2024) “E’ ovvio che c’è preoccupazione. E’ una vicenda che coinvolge il presidente della Regione, il mondo portuale, che sappiamo quanto sia importante per la nostra città. Ma non vorrei che a fu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Mondini (Confindustria Liguria): “Dopo il caso Toti Genova non ceda al suo solito disfattismo” - mondini (confindustria Liguria): “Dopo il caso Toti Genova non ceda al suo solito disfattismo” - Il presidente degli industriali liguri: "La vicenda giudiziaria non diventi un alibi per bloccare la macchina amministrativa. Le grandi opere, dalla diga al Terzo valico, vanno completate" ...

Stati generali dell'hi-tech, Liguria avanguardia per innovazione - Stati generali dell'hi-tech, Liguria avanguardia per innovazione - (ANSA) - GENOVA, 06 MAG - Dalla sicurezza e valorizzazione del territorio marino e costiero, dalla transizione energetica e digitale delle infrastrutture portuali e del sistema sanitario del futuro: g ...

Simone Gallotti, red. web - Simone Gallotti, red. web - Il vice ministro parla a margine degli Stati generali dell’Hi-Tech organizzati da Liguria Digitale ...