Hub di Migliarina - ’annuncio ritardo’ La stazione del futuro è al palo

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Vogliamo offrire un servizio di qualità ai visitatori senza andare a ingolfare il centro città. La nostra è una visione turistica che vuole avere infrastrutture adeguate". È Il 1° febbraio 2019, e quelle parole pronunciate dal sindaco Pierluigi Peracchini durante la firma del patto a tre con Regione e Rfi per trasformare ladinell’hub delle Cinque Terre, oggi stonano di fronte a una realtà dei fatti che vede, a cinque anni di distanza, unache attende ancora il destino decantato dalle istituzioni. Senza servizi igienici e sala d’attesa, con una sola emettitrice di biglietti self service dove la coda è una costante, con i turisti che si ’perdono’, abbandonati anche dall’assenza di informazioni che è pure impossibile chiedere, come recitano i cartelli bilingue attaccati col nastro adesivo sui vetri dei ...