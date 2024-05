(Di venerdì 17 maggio 2024)sociale avviene anche in. Ieri una trentina di persone con disabilità, con i rispettivi educatori ed educatrici delle cooperative sociali Eureka di Lodi e il Centro diurno Lada di Lodi Vecchio hanno fatto visita allo stabilimento dell’Erbolario in viale Milano 74. Un tour in mattinata che ha attraversato tutto il luogo, di grandissima bellezza per via del prato all’inglese ben curato, di una villa antica ottocentesca, degli esterni della fabbrica moderni e degli orti coltivati. Daniela Villa, direttrice e fondatrice dell’Erbolario insieme al marito Franco Bergamaschi nel 1978, ha raccontato: "Siamo consapevoli che l’inclusività sia importante, è qualcosa che abbiamo sempre esplorato e ci appartiene da tempo; con grandissimo piacere facciamo visite, soprattutto questo tipo di visite, in cui speriamo che ...

L’azienda ha voluto fare le cose in grande ai propri dipendenti e, di conseguenza, un regalo da urlo: la presenza di Elodie sul palco e di altri cantanti Non si tratterebbe affatto della prima volta che L’azienda fa questo tipo di regalo ai propri ...

Tra orto e laboratori. L’inclusione è in azienda - Tra orto e laboratori. L’inclusione è in azienda - Il tour dei centri diurni disabili di lodi e lodi Vecchio nella sede dell’Erbolario "Lo scopo principale è sottolineare il valore aggiunto delle differenze" . L’inclusione sociale avviene anche in ...

Gli influencer in azienda - Gli influencer in azienda - Accanto ai nomi conosciuti a livello internazionale, ogni settore ha i propri influencer, persone che sono credibili rispetto al target a cui si rivolgono, e che hanno conoscenza del settore. Per ...

LODI Kàlamos festival: incontri e letture per riscoprire i grandi classici - lodi Kàlamos festival: incontri e letture per riscoprire i grandi classici - Tre giorni di conferenze, mostre e laboratori in tutti gli angoli della città. Oggi alle 19 l’inaugurazione in piazza Castello ...