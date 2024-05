Cinque tonnellate di rifiuti Successo del cammina e raccogli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024)diraccolti attraverso eventi organizzati in 51 località. Positivo il bilancio dell’edizione 2024 di “We Ploggin”, iniziativa promossa da Cem Ambiente nei Comuni-soci. Quest’anno l’evento si è svolto l’11 e 12 maggio con un’ampia adesione da parte di privati, associazioni ed enti locali, impegnati a liberare strade, marciapiedi, parchi e piste ciclabili daigettati abusivamente. Con i sacchetti e le pettorine consegnate da Cem, l’esercito ecologico si è rimboccato le maniche per ore, ripulendo, in alcuni casi, anche boschi e scarpate. All’iniziativa era associata una simpatica gara per individuare il Comune con il maggior quantitativo diraccolti. Ad aggiudicarsi la competizione è stato Colturano, con 219 sacchetti. Questo il contributo arrivato dal ...