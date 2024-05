A Cannes - la post-apocalisse di Furiosa Ma manca l’effetto sorpresa

(Di venerdì 17 maggio 2024) Lo abbiamo aspettato troppo? “Mad Max: Fury Road” diede una bella scossa al Festival didel 2015: nessuno lo aspettava – i primi film erano dei novecenteschi anni 80 – e l’australiano George Miller, classe 1945, per fantasia e energia era sembrato il più giovane tra i registi del festival. Certo, l’evento era nel titolo. Ma poteva finire come un “Godzilla” qualunque: l’imbarazzante film di chiusura sulla Croisette tanti anni fa, pure diretto da Roland Emmerich. Quasi dieci anni dopo. Sappiamo che “: A Mad Max Saga” (superata l’irritazione per la parola “saga”) racconta la storia della futura regina con un braccio e un moncherino che nel primo film cercava di mettere in salvo un po’ di ragazze incinte. Il primo segno di catastrofe è infatti la ...

Il Festival di Cannes omaggia Francis Ford Coppola che presenta il kolossal Megalopolis - Il Festival di cannes omaggia Francis Ford Coppola che presenta il kolossal Megalopolis - cannes - Non sappiamo se sarà l'ultimo film di Francis Ford Coppola ma Megalopolis che sarà presentato domani al Festival di cannes ha fatto realizzare al regista de Il Padrino e Epcalypse Now, uno de ...

Cannes 2024, Furiosa è 'uno dei più grandi prequel di sempre': standing ovation per Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth - cannes 2024, Furiosa è 'uno dei più grandi prequel di sempre': standing ovation per Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth - Il cast di Furiosa: A Mad Max Saga è stato accolto a cannes 2024 da una standing ovation. La critica, dopo la proiezione in anteprima, grida già al miracolo: il regista George Miller, già dietro la ma ...

Le foto di mercoledì a Cannes - Le foto di mercoledì a cannes - Nella seconda giornata del festival di cannes sono stati presentati due film in concorso per vincere la Palma d’oro: Diamant brut di Agathe Riedinger e The Girl with the Needle di Magnus Von Horn, e q ...