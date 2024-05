La via d’accesso dall’Appennino Ville - colline e auto in coda perenne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Più che un rione, una serie di borghi lungo la via che arriva, la Bolognese, fino a Porta San Gallo e all’Arco dove Francesco I nel 1739 fece il suo trionfale ingresso in una Firenze che la casata dei Lorena avrebbe guidato insieme al resto del Granducato per un secolo (pausa napoleonica a parte). Per un beffardo caso della storia, da quell’arco 120 anni dopo i Lorena ne fecero anche l’uscita con Canapone che tornava verso l’Austria. Anche Nardella si appresta con buona probabilità a fare le valige per lasciare piazza Signoria diretto a Nord, se eletto al parlamento di Bruxelles. In vista delle amministrative, "La Nazione" continua il suo giro per i rioni di Firenze, chiedendo ai cittadini cosa farebbero se fossero sindaci. Invero, dal 1808 al 1865, questo lembo di territorio non era neanche fiorentino, ma del comune sparso del Pellegrino; però ...