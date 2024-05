Apre l’Informagiovani Sportello per l’impiego

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il taglio del nastro sarà il 25 maggio. In Biblioteca, di piazza Giuseppe Mazzini, aprirà loInformagiovani dell’Alto Milanese e di Castano Primo. Sarà così possibile avere consulenze in merito a orientamento lavorativo e formativo, bandi, concorsi, premi e opportunità di lavoro all’estero. Spesso si è soli davanti allo schermo di un pc quando si cerca un impiego. A giorni sarà avviato un servizio importante, che consente di tenersi aggiornati sugli strumenti per la ricerca attiva del lavoro, corsi di formazione professionali, annunci. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto "Good times", finanziato dal bando regionale "La Lombardia è dei giovani 2023". L’accesso è libero, nei giorni di sabato, dalle 10 alle 12, non è richiesta la prenotazione. S.V.