Magasa - primato triste | è senza bambini

(Di venerdì 17 maggio 2024)(Brescia) Sarebbe un record, quello di, piccolo Comune della provincia di Brescia, se non fosse che, nel frattempo, è rimasto. Con un museo per un minore, infatti, in base ai dati 2022, il Comune sarebbe in testa alla classifica di openPolis sul tasso di musei ogni 10milasotto i 18 anni che risiedono nei Comuni della Lombardia. Solo che, nel frattempo, il bambino non c’è più, perché la famiglia si è trasferita altrove. "Abbiamo ancora il museo – spiega il sindaco Federico Venturini – viene aperto la domenica, nel pomeriggio, dal Consorzio forestale (Terra tra i due laghi, ndr)". Impensabile avere personale del Comune a gestirlo. "Si figuri, in municipio abbiamo solo un’impiegata, quando è malata lei non si può neanche aprire il Comune. Avevo chiesto di poter ...