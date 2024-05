Neuroradiologia all’avanguardia Punto di riferimento per le diagnosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Novità per ladi Gallarate: con il recente rinnovo dei protocolli diagnostici di tomografia computerizzata (Tc) e risonanza magnetica (Rm), sono state incluse tecniche avanzate attualmente disponibili solo in poche strutture e che migliorano la capacità di differenziare lesioni tumorali da altri tipi di masse in modo non invasivo, cioè senza necessità di effettuare una biopsia cerebrale. In caso didi tumore cerebrale, le tecniche avanzate permettono di avere informazioni aggiuntive sul grado di aggressività biologica della neoplasia e su alcune caratteristiche istologiche, indirizzando in modo più accurato l’iter successivo e le terapie. Ladell’Ospedale di Gallarate si è dotata inoltre di un protocollo per l’ictus con TC, angio-TC e TC cerebrale con perfusione, che permette in pochi minuti ...