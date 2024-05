Non solo su strada Formazione nelle scuole E lotta aperta ai reati ambientali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) PISTOIA "La maggior parte degli incidenti – ha osservato il sindaco, Alessandro Tomasi – avvengono per distrazione, in particolare per la guida con il cellulare. È un male dei nostri tempi, ma è pericolosissimo. Quindi abbiamo cercato di far concentrare la polizia municipale su queste trasgressioni, come la guida in stato di ebbrezza, che sono pericolose nonper chi guida ma anche per gli altri, così come l’eccesso di velocità. Vediamo la polizia municipale come uno strumento di prevenzione, ma anche di repressione, quando non si capisce che con i propri atteggiamenti alla guida di una macchina, si mette a repentaglio la salute e la vita degli altri". Il sindaco ha pure stigmatizzato alcuni atteggiamenti sempre più comuni da parte di chi è alla guida di un auto, come parcheggiare negli stalli riservati ai disabili o non stare attenti ai limiti di velocità. ...