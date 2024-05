Frontaliere precipita da una benna In gravi condizioni a Locarno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Grave incidente sul lavoro in Canton Ticino: un operaio di 39 anni, residente in provincia di Varese, è rimasto vittima di un infortunio. È accaduto ieri mattina intorno alle 11 in via alla Bolla nella frazione Riazzino, nel comune di Lavertezzo, nel Locarnese. Secondo una prima ricostruzione l’operaio si trovava su una, a un’altezza di circa 6 metri, impegnato a trasferire un macchinario, all’improvviso per cause che l’inchiesta dovrà chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduto, violento l’impatto a terra. Immediato l’allarme con la richiesta di soccorso, sul posto, nell’area dove sono attive due aziende appartenenti alla stessa proprietà, una nel ramo punzonatura di lamiere, l’altra specializzata in meccanica di precisione e montaggi, oltre agli agenti della Polizia cantonale per i rilievi, sono intervenuti i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e ...