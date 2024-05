Caso Orlandi - in bicamerale focus sulla pista internazionale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Quella di Emanuelaè "una storia intrinsecamente politica, legata alle tensioni del periodo, che lascia intravedere una, l’uso di Alì Agcà come pedina della Guerra Fredda, in relazione alle sue accuse a Mosca di essere stata mandante dell’attentato, poi ritrattata; e una economica, legata agli scandali finanziari e alla opacità di certi rapporti tra malavita e ambienti ecclesiastici". Lo ha sostenuto il giornalista investigativo del Corriere della Sera, Fabrizio Peronaci, audito dalla commissionedi inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori ed Emanuelasubito dopo l’ex giornalista del Tempo, Gianni Sarrocco. Una seduta, quella di ieri, che è andata avanti quasi tre ore in un confronto serrato tra i cronisti e i deputati e i senatori della Commissione. ...

Sono un fiume in piena Maria Antonietta Gregori e Pietro Orlandi con le sorelle Federica, Maria Cristina e Natalina, auditi per la prima volta dalla Commissione bicamerale di inchiesta sui casi delle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela ...

Emanuela Orlandi rapita per un "ricatto", l'ipotesi emersa durante l'audizione in Commissione d'inchiesta - Emanuela orlandi rapita per un "ricatto", l'ipotesi emersa durante l'audizione in Commissione d'inchiesta - La Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela orlandi e Mirella Gregori va avanti: sentiti due giornalisti, Fabrizio Peronaci del Corriere e Gianni Sarrocco de Il Tempo ...

Su Emanuela Orlandi "l'ombra del ricatto internazionale. Fu un sequestro a lungo premeditato" - Su Emanuela orlandi "l'ombra del ricatto internazionale. Fu un sequestro a lungo premeditato" - Nuovi dettagli emergono dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela orlandi ...

Commissione Orlandi: Peronaci, ombra del ricatto internazionale - Commissione orlandi: Peronaci, ombra del ricatto internazionale - Quella di Emanuela orlandi è "una storia intrinsecamente politica, legata alle tensioni del periodo, che lascia intravedere una pista internazionale, l'uso di Alì Agcà come pedina della Guerra Fredda, ...