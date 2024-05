Il paesaggio nordico in Pinacoteca

(Di venerdì 17 maggio 2024) La mostra “Voci dal“ dedicata agli artisti svedesi Britta Marakatt–Labba e Lars Lerin, visitabile fino al 13 ottobre alladi Como, sabato 18 maggio, in occasione della Giornata internazionale dei Musei sarà a l’ingresso libero. Alle 15.00 è in programma il concerto di Richard Lindgren. Inoltre il gemellaggio dellacon il festival Bellezze Interiori che rende accessibile patrimoni ambientali e architettonici segreti consente di iscriversi a visite guidate alla mostra alle 11.00 e alle 14.00 di sabato. Domenica 26 maggio alle 16.00 inlaboratorio di movimento sue danza.

