Nabil - alunno prodigio Ambasciatore ’Stem’ ai Giochi Matematici Gran finale alla Bocconi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) In viaggio verso Milano per partecipareprestigiosanazionale dei, in programma sabato 25 all’Università. L’Youssef della classe IV della English Primary School di Massa, si è infatti qualificato per l’importante prova e l’entusiasmo è alle stelle. La scuola quest’anno ha partecipato con le classi IV e V all’edizione 2024 dei Campionati Junior, organizzati da Mateinitaly in collaborazione con il Centro Pristem dell’Universitàdi Milano. I Campionati Junior sono stati un prezioso strumento per sostenere l’apprendimento della matematica, creando un ambiente giocoso e senza pressioni, e portando risultati sorprendenti. Questo approccio favorisce l’eccitazione della ...