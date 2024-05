Sinner potrebbe diventare numero 1 al mondo anche senza giocare il Roland Garros

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 17 maggio 2024) La notizia dell'eliminazione di Novak Djokovic al terzo turno degli Internazionali di tennis di Roma ad opera di Tabilo è stata già di per sé clamorosa, maavere una conseguenza ancora più importante: Jannik, infatti,1 alnemmeno un game al. Ecco perché e quali sono le possibili combinazioni. Perché Djokovic è obbligato ad arrivare in finale a Parigi Per il calcolo dei punti della classifica ATP si deve considerare lo schema anno su anno: i punti guadagnati da un giocatore in un determinato torneo rimangono in carica fino a quando si gioca lo stesso torneo nella stagione successiva, quando sarà azzerato il guadagno ...