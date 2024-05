Il Festival di Nuovo Circo al via Tanto divertimento a costo zero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un palinsesto ancora più entusiasmante e ricco rispetto alla scorsa edizione che contò oltre 6mila presenze: torna Strabilio, ildi, con oltre 20 appuntamenti dal 20 giugno al 4 agosto. "Con la terza edizione porteremo in Valle Sabbia e basso Garda il grandecontemporaneo europeo – afferma Davide Vedovelli, direttore artistico del-. Strabilio vedrà in scena artisti nazionali e internazionali di altissimo livello, in appuntamenti per la maggior parte gratuiti, grazie all’impegno delle amministrazioni locali, di Comunità montana, di Fondazione Comunità Bresciana e Fondazione ASM, unito alla sinergia di partner privati che rendono Strabilio ildi tutti e per tutti". Il 20 giugno alle 21.15 si inizia a Gavardo con POI, Spettacolo di ...