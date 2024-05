L’acchiappatalenti - Matrix Resurrections o Scrivimi una canzone? La tv del 17 maggio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 17 maggio 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 17su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “”, condotto da Milly Carlucci. Cinque personaggi famosi a caccia di talenti, tre giurati altrettanto noti a giudicare le performance e dodici talenti o pseudo tali a mostrare le loro virtù in ogni puntata, il tutto tra esibizioni mozzafiato, divertenti o emozionanti ed altre dall’esito disastroso. I cinque Acchiappatalenti dovranno scegliere il talento su cui scommettere, capendo a inizio esibizione se si tratta di un vero o di un presunto artista. Spazio ai casi cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta della serie “Terra amara”. Su La7 alle 21.15 ci sarà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotta da Diego Bianchi in arte Zoro. Per chi preferisse vedere un ...